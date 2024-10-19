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Перес прокомментировал 11-й результат в спринт-квалификации Гран-при США

Перес прокомментировал 11-й результат в спринт-квалификации Гран-при США
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал только 11-й результат в спринтерской квалификации Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине. Во втором сегменте квалификации Перес проиграл своему напарнику Максу Ферстаппену девять десятых секунды.

«Очень расстроен. Просто между первым и вторым сегментами не произошло никакого шага вперёд. А у нас в плане работы шин вообще случился шаг назад. В чём была проблема? С пилотированием в скоростных поворотах. Мы должны это изучить. При этом длинные серии кругов в пятницу с утра выглядели многообещающими», — приводит слова Переса Motorsport-Magazin.

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