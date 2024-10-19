В «Хаасе» рассказали о проблеме, чуть не стоившей Хюлькенбергу шестого места

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу подвёл итоги спринтерской квалификации Гран-при США, где Нико Хюлькенберг занял шестое место, а Кевин Магнуссен — восьмое.

«Ближе к концу второго сегмента на машине Нико возникла серьёзная утечка жидкости, так что его выезд на трассу в третьем сегменте находился под вопросом, но все в боксах проделали потрясающую работу, чтобы выпустить его. Когда он покинул боксы, то в запасе было лишь десять секунд.

На изношенном комплекте «софта» он вновь проехал отличный круг и стал шестым, в то время как Кевин был слегка разочарован восьмым результатом на свежих шинах. Но когда ты разочарован восьмым местом, то в хорошем положении! У нас есть потенциал для ещё большего, и это был действительно хороший день", — приводит слова Комацу пресс-служба «Хааса».