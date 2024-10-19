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MotoGP, Гран-при Австралии 2024: результат гонки, кто выиграл

Хорхе Мартин выиграл спринт Гран-при Австралии в MotoGP, Баньяя четвёртый
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В австралийском Филипп-Айленде завершилась спринтерская гонка 17-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP (Гран-при Австралии). Победителем заезда стал лидер сезона-2024 испанец Хорхе Мартин из команды «Дукати». Действующий чемпион итальянец Франческо Баньяя («Дукати») занял четвёртое место.

MotoGP 2024. Этап 17, Филлип-Айленд, Австралия
Гран-при Австралии. Спринт
19 октября 2024, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Ducati
19:13.301
2
Марк Маркес
Ducati
+1.520
3
Энеа Бастьянини
Ducati
+4.368

MotoGP. Гран-при Австралии. Спринт, 13 кругов:

  1. Хорхе Мартин (Испания, «Дукати») — 19:13.301.
  2. Марк Маркес (Испания, «Дукати») +1.520.
  3. Энеа Бастьянини (Италия, «Дукати») +4.368.
  4. Франческо Баньяя (Италия, «Дукати») +6.879.
  5. Фабио Ди Джаннантонио (Италия, «Дукати») +7.905.
  6. Франко Морбиделли (Италия, «Дукати») +9.623.
  7. Рауль Фернандес (Испания, «Априлья») +15.249.
  8. Алеш Эспаргаро (Испания, «Априлья») +19.280.
  9. Аугусто Фернандес (Испания, «КТМ») +21.126.
  10. Лука Марини (Италия, «Хонда») +21.194.

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