Хорхе Мартин выиграл спринт Гран-при Австралии в MotoGP, Баньяя четвёртый

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В австралийском Филипп-Айленде завершилась спринтерская гонка 17-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP (Гран-при Австралии). Победителем заезда стал лидер сезона-2024 испанец Хорхе Мартин из команды «Дукати». Действующий чемпион итальянец Франческо Баньяя («Дукати») занял четвёртое место.

MotoGP. Гран-при Австралии. Спринт, 13 кругов:

Хорхе Мартин (Испания, «Дукати») — 19:13.301. Марк Маркес (Испания, «Дукати») +1.520. Энеа Бастьянини (Италия, «Дукати») +4.368. Франческо Баньяя (Италия, «Дукати») +6.879. Фабио Ди Джаннантонио (Италия, «Дукати») +7.905. Франко Морбиделли (Италия, «Дукати») +9.623. Рауль Фернандес (Испания, «Априлья») +15.249. Алеш Эспаргаро (Испания, «Априлья») +19.280. Аугусто Фернандес (Испания, «КТМ») +21.126. Лука Марини (Италия, «Хонда») +21.194.

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