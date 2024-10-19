Хорхе Мартин выиграл спринт Гран-при Австралии в MotoGP, Баньяя четвёртый
Поделиться
В австралийском Филипп-Айленде завершилась спринтерская гонка 17-го этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP (Гран-при Австралии). Победителем заезда стал лидер сезона-2024 испанец Хорхе Мартин из команды «Дукати». Действующий чемпион итальянец Франческо Баньяя («Дукати») занял четвёртое место.
MotoGP 2024. Этап 17, Филлип-Айленд, Австралия
Гран-при Австралии. Спринт
19 октября 2024, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Ducati
19:13.301
2
Марк Маркес
Ducati
+1.520
3
Энеа Бастьянини
Ducati
+4.368
MotoGP. Гран-при Австралии. Спринт, 13 кругов:
- Хорхе Мартин (Испания, «Дукати») — 19:13.301.
- Марк Маркес (Испания, «Дукати») +1.520.
- Энеа Бастьянини (Италия, «Дукати») +4.368.
- Франческо Баньяя (Италия, «Дукати») +6.879.
- Фабио Ди Джаннантонио (Италия, «Дукати») +7.905.
- Франко Морбиделли (Италия, «Дукати») +9.623.
- Рауль Фернандес (Испания, «Априлья») +15.249.
- Алеш Эспаргаро (Испания, «Априлья») +19.280.
- Аугусто Фернандес (Испания, «КТМ») +21.126.
- Лука Марини (Италия, «Хонда») +21.194.
Видео: Автоспорт: главные события 2024 года
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2024
-
07:26
-
05:50
-
02:32
-
02:24
-
02:14
-
02:10
-
02:05
-
01:58
-
01:54
-
01:28
-
01:00
-
00:46
-
00:39
-
00:05
- 18 октября 2024
-
23:50
-
22:52
-
22:45
-
22:34
-
21:54
-
21:33
-
20:44
-
20:13
-
19:33
-
19:16
-
18:40
-
18:00
-
17:40
-
17:24
-
16:52
-
16:22
-
15:29
-
15:13
-
14:39
-
14:30
-
14:07