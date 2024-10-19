Хэмилтон рассказал, что помешало ему взять поул в спринт-квалификации

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» рассказал, что стало причиной провальной спринт-квалификации, в которой британец занял седьмое место, в то время как его напарник Джордж Расселл показал второй результат.

«Мне просто не повезло с жёлтым флагом (вызванным разворотом Франко Колапинто из «Уильямса»), вот и всё. Я опережал лучшее время круга на четыре десятые. Хорошо то, что команда сделала шаг вперёд с машиной. Обновления явно сработали. Я очень благодарен всем на заводе за тяжёлую работу, потому что для всех было непросто получить обновления и убедиться, что они работают. Это не конец света. Завтра у нас будет ещё один шанс», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Спринт пройдёт 19 октября в 21:00 мск.