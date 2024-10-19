Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон рассказал, что помешало ему взять поул в спринт-квалификации

Хэмилтон рассказал, что помешало ему взять поул в спринт-квалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» рассказал, что стало причиной провальной спринт-квалификации, в которой британец занял седьмое место, в то время как его напарник Джордж Расселл показал второй результат.

«Мне просто не повезло с жёлтым флагом (вызванным разворотом Франко Колапинто из «Уильямса»), вот и всё. Я опережал лучшее время круга на четыре десятые. Хорошо то, что команда сделала шаг вперёд с машиной. Обновления явно сработали. Я очень благодарен всем на заводе за тяжёлую работу, потому что для всех было непросто получить обновления и убедиться, что они работают. Это не конец света. Завтра у нас будет ещё один шанс», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Формула-1 2024. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
19 октября 2024, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.833
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.226

Спринт пройдёт 19 октября в 21:00 мск.

Материалы по теме
Хэмилтон отреагировал на симпатии кандидата в президенты США Камалы Харрис
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android