«Удовлетворяет паранойю в паддоке». Хорнер — о скандале с системой настройки клиренса

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал использование системы регулировки положения передней части днища (T-tray).

«В каждой машине есть инструмент, с помощью которого можно отрегулировать переднюю часть болида, а у нас он расположен спереди, перед пространством для ног, он стоит там уже более трёх лет. Система настройки является частью компонентов с открытым исходным кодом, поэтому находится в публичном доступе в течение последних трёх лет. В ФИА этим довольны.

Я думаю, эти слухи и негатив идёт для того, чтобы удовлетворить паранойю где-то в паддоке. Но, повторюсь, ФИА досконально изучила работу этой системы и полностью удовлетворена. Всего в автомобиле около 600 полностью регулируемых элементов. Каждый может настроить эти элементы. Чего вы не можете сделать, так это отрегулировать их во время закрытого парка, а этого не произошло.

У нас есть камеры, наблюдающие за машинами. У нас есть инспекторы и свидетели, наблюдающие за машинами. За последние три года наши болиды подвергались большему вниманию, чем любая другая машина Формулы-1, поэтому мы чувствуем себя совершенно комфортно», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Ранее генеральный директор «Макларена» Зак Браун раскритиковал команду «Ред Булл» за использование этой системы, намекнув на её применение во время закрытого парка.