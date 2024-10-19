Зак Браун раскритиковал Марко за слова о психологической неустойчивости Ландо Норриса

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун раскритиковал слова советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко про ментальную слабость британского гонщика Ландо Норриса.

«Я прочитал комментарии Хельмута, которые меня разочаровали, но не удивили. Ландо был своего рода амбассадором проблем с психическим здоровьем. Поэтому я думаю, что это серьёзная проблема, о которой мы пытались поговорить, выдвинуть на передний план, сделать так, чтобы о ней можно было говорить.

Я считаю, что слова Хельмута были неуместны и отбросили нас на 10-20 лет назад. То, как некоторые люди участвуют в гонках и какую тактику они используют со спортивной точки зрения, — это, безусловно, весело и является некой игрой, но, на мой взгляд, у этого довольно дурное послевкусие», — приводит слова Брауна издание GPblog.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал скандал вокруг своего коллектива из-за системы регулировки положения передней части днища (T-tray).