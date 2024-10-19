Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун раскритиковал Марко за слова о психологической неустойчивости Ландо Норриса

Зак Браун раскритиковал Марко за слова о психологической неустойчивости Ландо Норриса
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун раскритиковал слова советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко про ментальную слабость британского гонщика Ландо Норриса.

«Я прочитал комментарии Хельмута, которые меня разочаровали, но не удивили. Ландо был своего рода амбассадором проблем с психическим здоровьем. Поэтому я думаю, что это серьёзная проблема, о которой мы пытались поговорить, выдвинуть на передний план, сделать так, чтобы о ней можно было говорить.

Я считаю, что слова Хельмута были неуместны и отбросили нас на 10-20 лет назад. То, как некоторые люди участвуют в гонках и какую тактику они используют со спортивной точки зрения, — это, безусловно, весело и является некой игрой, но, на мой взгляд, у этого довольно дурное послевкусие», — приводит слова Брауна издание GPblog.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал скандал вокруг своего коллектива из-за системы регулировки положения передней части днища (T-tray).

Материалы по теме
«Удовлетворяет паранойю в паддоке». Хорнер — о скандале с системой настройки клиренса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android