Алонсо рассказал о проблемах «Астон Мартин» в спринт-квалификации Гран-при США

43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за «Астон Мартин», рассказал о проблемах, с которыми столкнулся коллектив в ходе спринт-квалификации Гран-при США.

«Мы хотели немного поэкспериментировать с машиной и внесли некоторые изменения в настройки перед спринтерской квалификацией. К сожалению, этого было недостаточно для прохода в третий сегмент. В первом сегменте машина работала хорошо, но во втором стало очень трудно ею управлять, и мы оказались в ловушке из-за ограничений трассы, из-за чего нам списали несколько кругов.

Нам предстоит ещё раз оценить эти изменения и новый пакет обновлений, а там посмотрим, что мы сможем сделать во время спринта и основной квалификации. В спринтерской гонке очки набирает восьмёрка лучших, поэтому бороться за очки будет очень сложно, но мы посмотрим, что мы сможем извлечь», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

Поул в спринт-квалификации завоевал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вторым стал Джордж Расселл из «Мерседеса», а третьим — Шарль Леклер («Феррари»).