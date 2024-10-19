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Алонсо рассказал о проблемах «Астон Мартин» в спринт-квалификации Гран-при США

Алонсо рассказал о проблемах «Астон Мартин» в спринт-квалификации Гран-при США
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43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за «Астон Мартин», рассказал о проблемах, с которыми столкнулся коллектив в ходе спринт-квалификации Гран-при США.

«Мы хотели немного поэкспериментировать с машиной и внесли некоторые изменения в настройки перед спринтерской квалификацией. К сожалению, этого было недостаточно для прохода в третий сегмент. В первом сегменте машина работала хорошо, но во втором стало очень трудно ею управлять, и мы оказались в ловушке из-за ограничений трассы, из-за чего нам списали несколько кругов.

Нам предстоит ещё раз оценить эти изменения и новый пакет обновлений, а там посмотрим, что мы сможем сделать во время спринта и основной квалификации. В спринтерской гонке очки набирает восьмёрка лучших, поэтому бороться за очки будет очень сложно, но мы посмотрим, что мы сможем извлечь», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

Поул в спринт-квалификации завоевал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вторым стал Джордж Расселл из «Мерседеса», а третьим — Шарль Леклер («Феррари»).

Формула-1 2024. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
19 октября 2024, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.833
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.226
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