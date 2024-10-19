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Стартовая решётка спринта Гран-при США Формулы-1

Стартовая решётка спринта Гран-при США Формулы-1
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В субботу, 19 октября, в 21:00 по московскому времени состоится спринт Гран-при США Формулы-1, проходящий в Остине на «Трассе Америк». «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовой решёткой субботнего заезда.

Отметим, что штраф пилота Лиама Лоусона из команды «РБ» в 60 позиций распространяется на старт основной гонки, которая пройдёт в воскресенье.

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Лиам Лоусон получил штраф в 60 позиций на Гран-при США

Формула-1. Гран-при США. Спринт. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Джордж Расселл («Мерседес»).
3. Шарль Леклер («Феррари»).
4. Ландо Норрис («Макларен»).
5. Карлос Сайнс («Феррари»).
6. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
8. Кевин Магнуссен («Хаас»).
9. Юки Цунода («РБ»).
10. Франко Колапинто («Уильямс»).
11. Серхио Перес («Ред Булл»).
12. Пьер Гасли («Альпин»).
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
15. Лиам Лоусон («РБ»).
16. Оскар Пиастри («Макларен»).
17. Эстебан Окон («Альпин»).
18. Александер Албон («Уильямс»).
19. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

Формула-1 2024. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт
19 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Не началось
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