«Посмотрите, как Ферстаппен проводит первый круг». Марко ответил на критику Брауна

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко продолжил дискуссию с генеральным директором «Макларена» Заком Брауном после критики в адрес Хельмута из-за слов про Ландо Норриса.

«Меня спросили, кто выиграет чемпионат в этом сезоне, и тогда я сказал, что это будет Макс, потому что он сильнейший психологически и потому что он самый быстрый гонщик. И если вы посмотрите, сколько раз Макс выигрывает позиции или сохраняет своё место на первом круге гонки и как в этом преуспевает Ландо, я думаю, это становится очевидным», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Ранее руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал использование системы регулировки положения передней части днища (T-tray).