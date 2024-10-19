Вассёр высказался по поводу скандала вокруг «Ред Булл» из-за системы настройки клиренса

Руководитель команды Формулы-1 «Ферарри» Фредерик Вассёр прокомментировал скандал вокруг «Ред Булл» и системы регулировки положения передней части днища (T-tray).

«Мы должны доверять ФИА в этом вопросе. Я не хочу комментировать слухи и не знаю, что произошло, потому что не нахожусь в «Ред Булл», так что не могу утверждать, использовали они эту систему в режиме закрытого парка или нет. Но если они это делали, то это явное мошенничество, а не серая зона. С начала сезона у нас было множество серых зон, но если они её применяли, то это вообще уже не будет серой зоной. Но давайте всё же доверимся ФИА», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.

Ранее руководитель «Ред Булл» отреагировал на слухи о том, что в австрийской команде пользовались системой в режиме закрытого парка.