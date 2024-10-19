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Пилот «Кик-Заубера» Чжоу потеряет пять позиций на ГП США из-за штрафа

Пилот «Кик-Заубера» Чжоу потеряет пять позиций на ГП США из-за штрафа
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25-летний китайский автогонщик Формулы-1 Гуаньюй Чжоу, выступающий за команду «Кик-Заубер», получил штраф в пять позиций на стартовой решётке Гран-при США в Остине, сообщила Международная автомобильная федерация (ФИА).

На болиде Гуаньюя была произведена замена энергетического блока (батареи), которая стала четвёртой в этом сезоне и вышла за пределы допустимого числа замен. В связи с этим Чжоу получил штраф в пять позиций на стартовой решётке основной гонки в Остине, которая состоится в воскресенье.

Ранее стало известно, что новозеландский пилот команды «РБ» Лиам Лоусон, который проводит свой первый этап после замены Даниэля Риккардо, также получил штраф, но уже в 60 позиций, на стартовой решётке основной гонки Гран-при США в Остине.

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