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Фото: гуси и кролик вышли на трассу ГП Австралии в серии MotoGP

Фото: гуси и кролик вышли на трассу ГП Австралии в серии MotoGP
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В эти выходные в Австралии проходит очередной, 17-й этап серии MotoGP. И пятница, в которую пилотов ждали свободные заезды, и суббота, которая включала в себя квалификацию и спринт, ознаменовались появлением на трассе представителей местной фауны.

В пятницу лидер чемпионата Хорхе Мартин едва избежал столкновения с перебегающим трассу кроликом, назвав его после гонки очень габаритным.

Кролик выбежал перед Хорхе Мартином

Кролик выбежал перед Хорхе Мартином

Фото: Кадр из трансляции

Позднее, во время спринта на трассе появились красные флаги из-за перебегающих гусей.

Фото: Кадр из трансляции

Победу в спринте одержал испанец Хорхе Мартин, который увеличил отрыв от преследующего его действующего чемпиона Франческо Баньяи.

MotoGP 2024. Этап 17, Филлип-Айленд, Австралия
Гран-при Австралии. Спринт
19 октября 2024, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Ducati
19:13.301
2
Марк Маркес
Ducati
+1.520
3
Энеа Бастьянини
Ducati
+4.368
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