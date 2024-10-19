Фото: гуси и кролик вышли на трассу ГП Австралии в серии MotoGP

В эти выходные в Австралии проходит очередной, 17-й этап серии MotoGP. И пятница, в которую пилотов ждали свободные заезды, и суббота, которая включала в себя квалификацию и спринт, ознаменовались появлением на трассе представителей местной фауны.

В пятницу лидер чемпионата Хорхе Мартин едва избежал столкновения с перебегающим трассу кроликом, назвав его после гонки очень габаритным.

Кролик выбежал перед Хорхе Мартином Фото: Кадр из трансляции

Позднее, во время спринта на трассе появились красные флаги из-за перебегающих гусей.

Фото: Кадр из трансляции

Победу в спринте одержал испанец Хорхе Мартин, который увеличил отрыв от преследующего его действующего чемпиона Франческо Баньяи.