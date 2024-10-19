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Стало известно, каким окажется потолок бюджетов команд Формулы-1 в 2026 году

Стало известно, каким окажется потолок бюджетов команд Формулы-1 в 2026 году
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Формула-1 скорректирует свой бюджетный лимит с 2026 года, чтобы компенсировать расходы команд, сообщает BBC Sport. Данное решение, в частности, связано с ростом числа этапов и инфляцией.

«Это решение, подтверждённое рядом высокопоставленных источников в Формуле-1, является частью реструктуризации потолка бюджетов, направленной на оптимизацию его работы почти через четыре года после того, как оно было впервые введено в 2021-м. Сообщается, что лимит будет увеличен со $ 135 млн на команду (в этом году) до $ 215 млн в 2026 году», — говорится в публикации британского издания.

В эти выходные в Остине проходит 19-й этап Формулы-1 Гран-при США. Сегодня, 19 октября, состоится спринт.

Формула-1 2024. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт
19 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Не началось
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