Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Вопрос закрыт». ФИА — о «бибгейте» «Ред Булл»

«Вопрос закрыт». ФИА — о «бибгейте» «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Директор Международной автомобильной федерации по «формульным» соревнованиям Николас Томбазис заявил, что скандал с системой настройки клиренса «Ред Булл», получивший неофициальное название «бибгейт», является закрытым вопросом.

«На предыдущем этапе [в Сингапуре] нам указали, что некоторые конструкции могут позволить изменить высоту передней части машины в закрытом парке, но у нас не было никаких улик или доказательств, что кто-то делал что-то подобное. Это было бы явно противозаконно в соответствии с правилами закрытого парка. Но я бы сказал, что у нас не было никаких явных признаков, что кто-то делал нечто подобное. Поэтому мы заявили: с этой гонки и далее не должно быть никакой возможности делать что-либо подобное. И потому, если у команды есть конструкция, которая позволяет быстро менять эту высоту, то её придётся запломбировать, чтобы к ней не было доступа в закрытом парке.

Думаю, теперь этот вопрос закрыт. Мы сделали всё необходимое, чтобы прекратить любые инсинуации. Конечно, это напряжённый чемпионат и люди пристально смотрят на машины друг друга. Мы не можем полностью исключить какие-либо подозрения между командами. Но в нынешней ситуации мы считаем, что вопрос закрыт», — приводит слова Томбазиса RacingNews365.

Материалы по теме
Репортёр британского канала Sky верит словам «Ред Булл» по поводу найденной системы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android