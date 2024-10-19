«Вопрос закрыт». ФИА — о «бибгейте» «Ред Булл»

Директор Международной автомобильной федерации по «формульным» соревнованиям Николас Томбазис заявил, что скандал с системой настройки клиренса «Ред Булл», получивший неофициальное название «бибгейт», является закрытым вопросом.

«На предыдущем этапе [в Сингапуре] нам указали, что некоторые конструкции могут позволить изменить высоту передней части машины в закрытом парке, но у нас не было никаких улик или доказательств, что кто-то делал что-то подобное. Это было бы явно противозаконно в соответствии с правилами закрытого парка. Но я бы сказал, что у нас не было никаких явных признаков, что кто-то делал нечто подобное. Поэтому мы заявили: с этой гонки и далее не должно быть никакой возможности делать что-либо подобное. И потому, если у команды есть конструкция, которая позволяет быстро менять эту высоту, то её придётся запломбировать, чтобы к ней не было доступа в закрытом парке.

Думаю, теперь этот вопрос закрыт. Мы сделали всё необходимое, чтобы прекратить любые инсинуации. Конечно, это напряжённый чемпионат и люди пристально смотрят на машины друг друга. Мы не можем полностью исключить какие-либо подозрения между командами. Но в нынешней ситуации мы считаем, что вопрос закрыт», — приводит слова Томбазиса RacingNews365.