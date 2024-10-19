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«Ауди» получит более высокий лимит бюджета, чем соперники — BBC

«Ауди» получит более высокий лимит бюджета, чем соперники — BBC
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Немецкая компания «Ауди» с 2026 года получит более высокий лимит бюджета для своей команды Формулы-1, об этом сообщает BBC Sport.

Предполагается, что решение было принято с учётом того факта, что зарплаты в Швейцарии, где базируется приобретённая «Ауди» команда «Кик-Заубер», примерно на 35–45% выше, чем в Великобритании и Италии, где базируются все остальные команды.

Поскольку расходы на заработную плату составляют почти половину текущего лимита бюджета команд Формулы-1, это означает, что «Ауди» пришлось бы тратить большую долю своего лимита на зарплату, а на проектировку машин и операционные расходы шло бы меньше средств, чем у соперников.

Сообщается, что остальные девять действующих команд выступают против предоставления «Ауди» преференций. Однако нынешний договор согласия не распространяется на новый финансовый регламент, вступающий в силу с 2026 года. Ожидаются дальнейшие переговоры, прежде чем Всемирный совет по автоспорту примет окончательное решение на заседании, которое состоится после финала сезона в Абу-Даби.

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