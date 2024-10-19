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Баттон: Ландо очень эмоционален, будет сложно избежать ошибок

Баттон: Ландо очень эмоционален, будет сложно избежать ошибок
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Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон считает, что эмоции Ландо Норриса могут помешать ему в борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне.

«Ландо очень эмоционален, ему будет сложно избежать ошибок по ходу этого уикенда. Когда он совершает ошибки, то всегда корит себя, что в каком-то смысле хорошо. Я лишь надеюсь, что он сможет оставить позади эту обидную квалификацию. Проведите разбор, смиритесь с этим и двигайтесь дальше. Это был лишь эпизод. Если он это сделает, то, думаю, сможет провести хорошую гонку даже с четвёртого места на старте.

Макс Ферстаппен всегда на высоте. Не было случая, чтобы он не воспользовался предоставленной возможностью. Он выдал хороший круг, получил отличную стартовую позицию, и это избавляет его от многих неприятностей», — приводит слова Баттона GP Blog.

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