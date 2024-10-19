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Макс Ферстаппен оценил назначение Клоппа в «Ред Булл»

Макс Ферстаппен оценил назначение Клоппа в «Ред Булл»
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Трёхкратный чемпион Формулы-1, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал назначение Юргена Клоппа на должность глобального руководителя футбольных операций в компании «Ред Булл».

«Я давно знал, что они ведут переговоры и близки к соглашению. Думаю, это здорово. «Ред Булл» много инвестирует в свои футбольные команды, многие таланты уже проявили себя у них.

Когда такой опытный человек, как Юрген — а он управлял многими большими командами, — стоит у руля, то это здорово для всей компании», — приводит слова Макса Ферстаппена The Mirror.

Напомним, последним местом работы Юргена Клоппа является «Ливерпуль». Ранее немецкий специалист работал во главе дортмундской «Боруссии» и «Майнца».

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.

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