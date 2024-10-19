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Wall Street Journal перепутал на Гран-при США машины «Макларена» и «Альпин»

Wall Street Journal перепутал на Гран-при США машины «Макларена» и «Альпин»
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Ежедневная американская деловая газета Wall Street Journal перепутала машины британской команды «Макларен» и французского гоночного коллектива «Альпин».

Освещая проходящий сейчас в Остине Гран-при США, Wall Street Journal иллюстрировал статью фотографией болида «Альпин» Эстебана Окона, при этом подписав, что на фото британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Обложка Wall Street Journal

Обложка Wall Street Journal

Фото: Getty Images

Отметим, что «Альпин» представила специальную ливрею к Гран-при США, тематика которой посвящена предстоящему выходу игры Indiana Jones and the Great Circle, разработанной совместно MachineGames и Lucasfilm Games. Болиды «Альпин» стали немного оранжевыми и похожими на машины «Макларена».

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