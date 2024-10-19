Wall Street Journal перепутал на Гран-при США машины «Макларена» и «Альпин»

Ежедневная американская деловая газета Wall Street Journal перепутала машины британской команды «Макларен» и французского гоночного коллектива «Альпин».

Освещая проходящий сейчас в Остине Гран-при США, Wall Street Journal иллюстрировал статью фотографией болида «Альпин» Эстебана Окона, при этом подписав, что на фото британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Обложка Wall Street Journal Фото: Getty Images

Отметим, что «Альпин» представила специальную ливрею к Гран-при США, тематика которой посвящена предстоящему выходу игры Indiana Jones and the Great Circle, разработанной совместно MachineGames и Lucasfilm Games. Болиды «Альпин» стали немного оранжевыми и похожими на машины «Макларена».