Глава «Хонды»: Цунода может быть в «Ред Булл» после 2026 года и бороться за титул

Японская компания «Хонда» подталкивает «Ред Булл» к тому, чтобы австрийская команда предоставила Юки Цуноде возможность провести тестовый заезд на машине RB20, где он смог бы показать, на что способен. Об этом заявил руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ.

«Что касается Цуноды, наша цель — чтобы он усердно работал и получил место в «Ред Булл». Мы считаем, что у него есть талант. Конечно, решения относительно гонщиков в итоге принимает команда, но как партнёры мы настоятельно просили, чтобы Цуноде дали возможность сесть за руль и провести тесты машины «Ред Булл». Мы хотим дать ему возможность продемонстрировать свои способности. Я говорил об этом напрямую с Кристианом Хорнером. Он не исключил этого. Пока ничего не решено, но, думаю, нам нужно действовать в этом направлении.

Если всё пойдёт хорошо и мастерство Цуноды будет подтверждено, я считаю, он может быть в «Ред Булл» после 2026 года и бороться за чемпионство. Сейчас его внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы получить место в «Ред Булл», и если это его цель, то он должен к ней стремиться», — приводит слова Ватанабэ Motorsport.

Отметим, что Цунода никогда не тестировал ни одну из машин «Ред Булл», не считая шоу-заездов.