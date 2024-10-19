Вассёр объяснил, почему у «Феррари» хорошие шансы на обе гонки

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги квалификации к спринту на Гран-при США, а так же оценил шансы «Скудерии» на успех в обеих гонках этапа.

«Пока нам не на что жаловаться, пусть мы и не добились именно того результата, на который рассчитывали. В первом и втором сегментах мы были очень конкурентоспособны, а в третьем на мягких шинах мы немного потеряли темп.

В целом наш темп, похоже, такой же, какой был в Монце, Баку и Сингапуре. «Мерседесы» и Ферстаппен выглядят лучше на «софте», чем на «медиуме», а мы — наоборот. Это даёт нам надежду на обе гонки, ведь нам не придётся использовать там мягкие шины. Стартуя третьими и пятыми в спринте и учитывая темп, показанный на «медиуме», у нас будет всё необходимое для борьбы за победу», — приводит слова Вассёра Formula Passion.