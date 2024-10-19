Бинотто раскрыл детали разговора с Миком Шумахером в Остине

Операционный и технический директор «Кик-Заубера», который с 2026 года будет выступать под брендом «Ауди», Маттиа Бинотто раскрыл детали разговора, который состоялся у него в Остине с претендентом на место в швейцарской команде Миком Шумахером.

«Я сказал ему, что пока ничего не решено. Но на данный момент я не могу сказать ничего большего.

Думаю, мы с ним отлично ладим. Но это должно быть решение разума, а не эмоций. Определённо, мы его рассматриваем. Я встречался и разговаривал с ним, знаю его уже давно, ещё когда он был членом гоночной академии «Феррари». Знаю его достоинства и преимущества, он — один из тех, кого мы держим в уме.

У нас есть возможность никуда не спешить, поскольку все остальные команды уже определились со своим составом», — приводит слова Бинотто Planet F1.

Ранее стало известно, что Валттери Боттас затребовал у «Кик-Заубера» на сезон-2025 более высокую зарплату, что вызывает сложности в подписании нового контракта с гонщиком. Теперь принадлежащая концерну «Ауди» швейцарская команда рассматривает возможность замены Боттаса на Мика Шумахера.