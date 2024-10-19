Алекс Албон начнёт спринт Гран-при США в Остине с пит-лейна

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон начнёт спринтерскую гонку Гран-при США в Остине с пит-лейна. Об этом сообщает Международная автомобильная федерация.

Сообщается, что команда «Уильямс» обновила настройки заднего антикрыла и задней подвески на машине Албона, а так как делать это в условиях закрытого парка запрещено, результаты Алекса в квалификации к спринту автоматически аннулируются и он сможет начать гонку лишь с пит-лейна.

В пятничной квалификации на Трассе Америк Алекс Албон показал 18-й результат.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.