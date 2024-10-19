Ферстаппен выиграл спринт Гран-при США, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й

На Трассе Америк в Остине завершилась спринтерская гонка Гран-при США Формулы-1. Её победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Ландо Норрис.
Формула-1. Гран-при США. Спринт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов
2. Карлос Сайнс («Феррари») +3.882
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.240
4. Шарль Леклер («Феррари») +6.956
5. Джордж Расселл («Мерседес») +15.766
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +18.724
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +25.161
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.588
9. Серхио Перес («Ред Булл») +29.950
10. Оскар Пиастри («Макларен») +37.059
11. Юки Цунода («РБ») +38.363
12. Франко Колапинто («Уильямс») +39.460
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +41.236
14. Пьер Гасли («Альпин») +41.995
15. Эстебан Окон («Альпин») +42.804
16. Лиам Лоусон («РБ») +44.008
17. Александер Албон («Уильямс») +44.564
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +46.807
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +52.842
20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +54.476