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Ферстаппен оценил свои шансы на титул в нынешнем сезоне

Ферстаппен оценил свои шансы на титул в нынешнем сезоне
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что его шансы на чемпионство в нынешнем сезоне составляют 50%.

«50 на 50. Я хочу сказать, что не знаю. Многое может пойти в этих оставшихся шести гонках хорошо или, наоборот, плохо. Так что ещё ничего не гарантировано в обоих зачётах. Посмотрим. Я предпочитаю не слишком много думать наперёд и жить от уикенда к уикенду.

Я назвал такие цифры, потому что вы или выиграете, или нет, поэтому 50 на 50. Не люблю слишком много думать об этом. Как я уже сказал, живу от этапа к этапу, потому что в противном случае вы просто забиваете голову ненужными мыслями, а это трата энергии, я не хочу её тратить впустую. Думаю только о гонках», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

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