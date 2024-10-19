Лэнс Стролл: раньше у меня было счастливое нижнее бельё, но потом оно стало тесным

Гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал о своём странном суеверии. В детстве у сына канадского миллиардера и владельца «Астон Мартин» Лоуренса Стролла был особый комплект нижнего белья, который он надевал на удачу на гонки, но позже отказался от этого суеверия, так как попросту вырос из него.

«Я всегда был сторонником хорошего вкуса в моде. Меня учили обращать внимание на то, что выглядит хорошо.

Вы будете очень расстроены, но я стараюсь носить свои гоночные ботинки целый сезон. Со временем, по мере обноски, они становятся более удобными, но в этом есть и элемент суеверия. Если вы провели хорошую гонку, вам хочется сохранить ботинки и перчатки.

Какое-то время у меня было особое нижнее бельё на счастье, но это было в восемь лет, а потом, когда мне исполнилось 13 или 14, оно стало тесным, и мне пришлось отказаться от этого суеверия», — приводит слова Стролла Motorsport.