Макс Ферстаппен увеличил отрыв от Ландо Норриса в личном зачёте до 54 очков

Победа в спринтерской гонке Гран-при США Формулы-1 позволила пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену немного увеличить своё преимущество в личном зачёте от британского гонщика «Макларена» Ландо Норриса. Теперь голландец опережает британца на 54 очка.
Формула-1. Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 339 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 285.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 250.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 237.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 197.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 177.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 159.
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 144.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 25.
В командном зачёте «Макларен» теперь опережает «Ред Булл» на 39 очков. «Хаас» догнал и по дополнительным показателям опередил «РБ», выйдя на шестую позицию.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 522 очка.
2. «Ред Булл» — 483.
3. «Феррари» — 453.
4. «Мерседес» — 336.
5. «Астон Мартин» — 86.
6. «Хаас» — 34.
7. «РБ» — 34.
8. «Уильямс» — 16.
9. «Альпин» — 13.
10. «Кик-Заубер» — 0.