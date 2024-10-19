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Макс Ферстаппен увеличил отрыв от Ландо Норриса в личном зачёте до 54 очков

Победа в спринтерской гонке Гран-при США Формулы-1 позволила пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену немного увеличить своё преимущество в личном зачёте от британского гонщика «Макларена» Ландо Норриса. Теперь голландец опережает британца на 54 очка.

Формула-1. Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 339 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 285.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 250.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 237.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 197.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 177.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 159.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 144.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 25.

В командном зачёте «Макларен» теперь опережает «Ред Булл» на 39 очков. «Хаас» догнал и по дополнительным показателям опередил «РБ», выйдя на шестую позицию.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 522 очка.

2. «Ред Булл» — 483.

3. «Феррари» — 453.

4. «Мерседес» — 336.

5. «Астон Мартин» — 86.

6. «Хаас» — 34.

7. «РБ» — 34.

8. «Уильямс» — 16.

9. «Альпин» — 13.

10. «Кик-Заубер» — 0.