Ферстаппен: это немного похоже на прежние времена

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в спринтерской гонке Гран-при США в Остине.

«Это немного похоже на прежние времена! Я очень доволен сегодняшним днём. Если посмотреть на всю гонку, «Феррари» тоже были очень быстры.

Наконец-то мы снова впереди. Обычно мы всегда оглядываемся назад, но теперь мы можем просто ехать свою гонку, потому что у нас был хороший темп», — сказал Макс Ферстаппен после финиша в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при США. Спринт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов

2. Карлос Сайнс («Феррари») +3.882

3. Ландо Норрис («Макларен») +6.240

4. Шарль Леклер («Феррари») +6.956

5. Джордж Расселл («Мерседес») +15.766

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +18.724

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +25.161

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.588

9. Серхио Перес («Ред Булл») +29.950

10. Оскар Пиастри («Макларен») +37.059