Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: это немного похоже на прежние времена

Ферстаппен: это немного похоже на прежние времена
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в спринтерской гонке Гран-при США в Остине.

«Это немного похоже на прежние времена! Я очень доволен сегодняшним днём. Если посмотреть на всю гонку, «Феррари» тоже были очень быстры.

Наконец-то мы снова впереди. Обычно мы всегда оглядываемся назад, но теперь мы можем просто ехать свою гонку, потому что у нас был хороший темп», — сказал Макс Ферстаппен после финиша в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при США. Спринт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов
2. Карлос Сайнс («Феррари») +3.882
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.240
4. Шарль Леклер («Феррари») +6.956
5. Джордж Расселл («Мерседес») +15.766
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +18.724
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +25.161
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.588
9. Серхио Перес («Ред Булл») +29.950
10. Оскар Пиастри («Макларен») +37.059

Материалы по теме
Ферстаппен выиграл спринт Гран-при США, Сайнс – 2-й, Норрис – 3-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android