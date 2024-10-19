Ферстаппен: это немного похоже на прежние времена

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в спринтерской гонке Гран-при США в Остине.
«Это немного похоже на прежние времена! Я очень доволен сегодняшним днём. Если посмотреть на всю гонку, «Феррари» тоже были очень быстры.
Наконец-то мы снова впереди. Обычно мы всегда оглядываемся назад, но теперь мы можем просто ехать свою гонку, потому что у нас был хороший темп», — сказал Макс Ферстаппен после финиша в эфире Sky Sports.
Формула-1. Гран-при США. Спринт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов
2. Карлос Сайнс («Феррари») +3.882
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.240
4. Шарль Леклер («Феррари») +6.956
5. Джордж Расселл («Мерседес») +15.766
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +18.724
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +25.161
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.588
9. Серхио Перес («Ред Булл») +29.950
10. Оскар Пиастри («Макларен») +37.059