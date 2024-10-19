Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис попал под расследование судей после спринта Гран-при США

Ландо Норрис попал под расследование судей после спринта Гран-при США
Комментарии

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис оказался под расследованием стюардов Гран-при США Формулы-1 за свои действия в спринтерской гонке. Поводом для расследования стали «хаотичные действия» Норриса на последнем круге, когда он оборонял третье место от атак пилота «Феррари» Шарля Леклера. В какой-то момент монегаск чуть не врезался в «Макларен», и Леклеру пришлось резко отруливать вправо, после чего Шарль пожаловался по радио на действия оппонента. Теперь судья изучат все данные и выслушают мнения обоих пилотов.

Напомним, по итогам спринта Ландо Норрис занял третье место, а Шарль Леклер финишировал четвёртым. Выиграл спринтерскую гонку Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
Норрис на ровном месте отдал очко Ферстаппену! Лидер «Макларена» теперь ошибается в конце
Норрис на ровном месте отдал очко Ферстаппену! Лидер «Макларена» теперь ошибается в конце
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android