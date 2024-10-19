Ландо Норрис попал под расследование судей после спринта Гран-при США

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис оказался под расследованием стюардов Гран-при США Формулы-1 за свои действия в спринтерской гонке. Поводом для расследования стали «хаотичные действия» Норриса на последнем круге, когда он оборонял третье место от атак пилота «Феррари» Шарля Леклера. В какой-то момент монегаск чуть не врезался в «Макларен», и Леклеру пришлось резко отруливать вправо, после чего Шарль пожаловался по радио на действия оппонента. Теперь судья изучат все данные и выслушают мнения обоих пилотов.

Напомним, по итогам спринта Ландо Норрис занял третье место, а Шарль Леклер финишировал четвёртым. Выиграл спринтерскую гонку Макс Ферстаппен.