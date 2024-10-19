Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс: видел, что у Ландо проблемы с шинами

Сайнс: видел, что у Ландо проблемы с шинами
Комментарии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о своей борьбе в спринтерской гонке Гран-при США в Остине, где он занял второе место.

«Это была очень весёлая борьба. Хороший спринт. Если спринты получаются такими, то они всегда нравятся. У нас было много сражений, особенно на первых пяти кругах. Много всего происходило. Ближе к концу у меня начались проблемы с шинами, но я видел, что у Ландо тоже проблемы, и я подумал, что если смогу попасть в зону DRS, у меня будет шанс финишировать на втором месте. Мы поборолись в первом повороте, и это было весело.

Обнадёживает то, что завтра у нас, возможно, есть хорошие шансы. В квалификации наша машина не очень хороша, но мы постараемся квалифицироваться как можно выше», — сказал Карлос Сайнс после финиша в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
Ферстаппен выиграл спринт Гран-при США, Сайнс — 2-й, Норрис — 3-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android