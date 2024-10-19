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Ландо Норрис: очень доволен тем, как всё закончилось

Ландо Норрис: очень доволен тем, как всё закончилось
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис заявил, что, несмотря на потерю второго места на последнем круге, он доволен результатом спринтерской гонки Гран-при США в Остине, где он занял третье место.

«Это была хорошая гонка. Я очень доволен тем, как всё закончилось. Это было тяжело. Я думал, что смогу удержаться на втором месте, но Карлос был очень хорош. Мои передние шины полностью износились, так что я не мог ничего сделать.

Разочаровывающий финал, но я доволен результатом гонки и хорошим количеством набранных очков. Я сделал всё, что мог. Не думаю, что у нас такой же темп, как у Макса или «Феррари», так что рад финишировать третьим», — сказал Норрис после финиша в эфире Sky Sports.

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