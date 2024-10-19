Брандл оценил жёсткую борьбу Норриса с Леклером

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл прокомментировал жёсткую борьбу пилота «Макларена» Ландо Норриса с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером в конце спринтерской гонки Гран-при США в Остине.

«Ландо опасно прошёл апекс сдвоенного поворота и едва не поплатился за это. Он слишком рано затормозил, пытаясь перекрыть внутреннюю траекторию, замедлился и чуть не выбил Леклера. По-моему, это было довольно жёстко», — приводит слова Брандла Sky Sports.

Напомним, по итогам спринта Ландо Норрис занял третье место, а Шарль Леклер финишировал четвёртым. Выиграл спринтерскую гонку Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при США. Спринт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов

2. Карлос Сайнс («Феррари») +3.882

3. Ландо Норрис («Макларен») +6.240

4. Шарль Леклер («Феррари») +6.956

5. Джордж Расселл («Мерседес») +15.766

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +18.724

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +25.161

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.588

9. Серхио Перес («Ред Булл») +29.950

10. Оскар Пиастри («Макларен») +37.059