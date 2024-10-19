Стюарды Гран-при США не стали наказывать Норриса за борьбу с Леклером

Стюарды Международной автомобильной федерации не стали наказывать гонщика «Макларена» Ландо Норриса за борьбу с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером на последних кругах спринтерской гонки Гран-при США.

Норрис оказался под расследованием за «хаотичные действия» на последнем круге, когда он оборонял третье место от атак пилота Леклера. В какой-то момент монегаск чуть не врезался в «Макларен», и Леклеру пришлось резко отруливать вправо, после чего Шарль пожаловался по радио на действия оппонента.

Судьи изучили эпизод, выслушали мнения пилотов и не стали наказывать Ландо.

Напомним, по итогам спринта Ландо Норрис занял третье место, а Шарль Леклер финишировал четвёртым. Выиграл спринтерскую гонку Макс Ферстаппен.