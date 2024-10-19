Машина Боттаса загорелась после финиша спринта Гран-при США

Болид «Кик-Заубер» финского гонщика Валттери Боттаса загорелся после финиша спринтерской гонки Гран-при США в Остине.
Болид Валттери Боттаса
Фото: Кадр из трансляции
«Загорелись тормоза. Они не работают», — сказал Боттас команде по радио.
«Ок, Валттери, останови машину», — ответила ему команда.
Валттери Боттас финишировал в спринте на последней, 20-й позиции, отстав от победителя гонки Макса Ферстаппена на 54 секунды. Вторым финишировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Ландо Норрис.
Формула-1. Гран-при США. Спринт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов
2. Карлос Сайнс («Феррари») +3.882
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.240
4. Шарль Леклер («Феррари») +6.956
5. Джордж Расселл («Мерседес») +15.766
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +18.724
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +25.161
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.588
9. Серхио Перес («Ред Булл») +29.950
10. Оскар Пиастри («Макларен») +37.059…
20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +54.476