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Машина Боттаса загорелась после финиша спринта Гран-при США

Машина Боттаса загорелась после финиша спринта Гран-при США
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Болид «Кик-Заубер» финского гонщика Валттери Боттаса загорелся после финиша спринтерской гонки Гран-при США в Остине.

Болид Валттери Боттаса

Болид Валттери Боттаса

Фото: Кадр из трансляции

«Загорелись тормоза. Они не работают», — сказал Боттас команде по радио.

«Ок, Валттери, останови машину», — ответила ему команда.

Валттери Боттас финишировал в спринте на последней, 20-й позиции, отстав от победителя гонки Макса Ферстаппена на 54 секунды. Вторым финишировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Замкнул тройку сильнейших пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Формула-1. Гран-при США. Спринт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов
2. Карлос Сайнс («Феррари») +3.882
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.240
4. Шарль Леклер («Феррари») +6.956
5. Джордж Расселл («Мерседес») +15.766
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +18.724
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +25.161
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.588
9. Серхио Перес («Ред Булл») +29.950
10. Оскар Пиастри («Макларен») +37.059…
20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +54.476

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