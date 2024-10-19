Леклер в гневе швырнул свой шлем на землю — репортёры в паддоке

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был настолько зол после финиша спринтерской гонки Гран-при США в Остине, что швырнул свой гоночный шлем на землю. Об этом сообщают репортёры Sky Sports Наоми Шифф и Франк Монтани с CANAL+.
Напомним, Шарль Леклер заборолся на последнем круге с потерявшим темп Ландо Норрисом, но пилот «Макларена» жёстко оборонялся и отстоял свою третью позицию от атак монегаска. Стюарды ФИА рассмотрели этот момент и решили не наказывать Норриса.
По итогам спринта Ландо Норрис занял третье место, а Шарль Леклер финишировал четвёртым. Выиграл спринтерскую гонку Макс Ферстаппен.
Формула-1. Гран-при США. Спринт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов
2. Карлос Сайнс («Феррари») +3.882
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.240
4. Шарль Леклер («Феррари») +6.956
5. Джордж Расселл («Мерседес») +15.766
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +18.724
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +25.161
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.588
9. Серхио Перес («Ред Булл») +29.950
10. Оскар Пиастри («Макларен») +37.059…