«Идиот в «Альфа Таури». Алонсо – о Лоусоне

Пилот «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо резко высказался по радио о гонщике «РБ» Лиаме Лоусоне, с которым он боролся в спринтерской гонке Гран-при США.

«Идиот в «Альфа Таури», — сказал испанец по радио после того, как Лоусон обогнал Фернандо на длинной прямой Трассы Америк в Остине, при этом изменив траекторию на торможении.

«Бороться было не за что, поэтому мы восприняли этот спринт как вторую тренировку, чтобы узнать о шинах и темпе на воскресенье. Было слишком много экшена. Лиаму предстоит шесть гонок, чтобы многое доказать, и обычно такой подход не самый лучший, ну да ладно. На кону твоя карьера, а не моя», — приводит слова остывшего после финиша Алонсо As.