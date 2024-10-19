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Леклер высказался о действиях Норриса в спринте Гран-при США

Леклер высказался о действиях Норриса в спринте Гран-при США
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал жёсткую борьбу с пилотом «Макларена» на последнем круге спринтерской гонки Гран-при США в Остине.

«Не ожидал, что он сделает это. Может быть, в пылу борьбы мне показалось, что он сдвинулся на торможении. Мне нужно пересмотреть повтор.

Судя по тому, какую он взял траекторию, кажется, он был на грани. Но, в конце концов, он тоже боролся и хотел сохранить позицию.

Я попытался. Это было опасно. Мы чуть не врезались, но в итоге никто не пострадал, и он финишировал впереди», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Напомним, по итогам спринта Ландо Норрис занял третье место, а Шарль Леклер финишировал четвёртым. Выиграл спринтерскую гонку Макс Ферстаппен.

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