Леклер высказался о действиях Норриса в спринте Гран-при США

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал жёсткую борьбу с пилотом «Макларена» на последнем круге спринтерской гонки Гран-при США в Остине.

«Не ожидал, что он сделает это. Может быть, в пылу борьбы мне показалось, что он сдвинулся на торможении. Мне нужно пересмотреть повтор.

Судя по тому, какую он взял траекторию, кажется, он был на грани. Но, в конце концов, он тоже боролся и хотел сохранить позицию.

Я попытался. Это было опасно. Мы чуть не врезались, но в итоге никто не пострадал, и он финишировал впереди», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Напомним, по итогам спринта Ландо Норрис занял третье место, а Шарль Леклер финишировал четвёртым. Выиграл спринтерскую гонку Макс Ферстаппен.