Хэмилтон высказался о причинах отсутствия темпа у «Мерседеса» в спринте Гран-при США

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о причинах отсутствия темпа у него и его напарника Джорджа Расселла в спринтерской гонке Гран-при США в Остине.

«У нас много раз возникала такая проблема. Вчера машина вела себя хорошо, и мы оба приехали [в квалификации] на первый и второй ряд стартовой решётки, а Джордж вообще был очень близок к поул-позиции. Так что это определённо сбивающий с толку результат, поскольку у него была одна проблема, а у меня — другая.

У меня был нулевой темп. Он [Расселл], по крайней мере, смог некоторое время сдерживать соперников. Нам нужно изучить это. Есть изменения, которые мы можем внести [перед основной квалификацией], но сейчас намного жарче, чем вчера, так что это, очевидно, одна из причин», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, по итогам спринта Джордж Расселл занял пятое место, а Льюис Хэмилтон финишировал шестым. Выиграл спринтерскую гонку Макс Ферстаппен.