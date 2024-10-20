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Стелла: сегодняшний расклад сил отражает реальность

Стелла: сегодняшний расклад сил отражает реальность
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвёл итоги спринтерской гонки Гран-при США и назвал фаворитов основной воскресной гонки в Остине.

«Мы всегда, по крайней мере внутри команды, рассматривали Сингапур, Зандворт и Венгрию, где мы доминировали, как исключения. Реальность Формулы-1 такова, что здесь очень жёсткая конкуренция. Не всегда можно иметь такое преимущество.

Сегодняшний расклад сил больше отражает реальность, чем то, что мы видели в течение всего года: четыре разные машины боролись за подиум. Вот с чем нам приходится сталкиваться. Но то, что мы на высоте, вселяет надежду.

Я определённо считаю, что «Феррари» выглядит одной из самых быстрых на свежих шинах. Вчера у них было несколько проблем, а сегодня в спринте они выглядели наиболее убедительно. Поэтому я думаю, что они — фавориты завтрашней гонки», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

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