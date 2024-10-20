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«Идеальная блокировка». Баттон — о борьбе Норриса с Леклером

«Идеальная блокировка». Баттон — о борьбе Норриса с Леклером
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2009 года Дженсон Баттон высказался о жёсткой борьбе пилота «Макларена» Ландо Норриса с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером на последнем круге спринтерской гонки Гран-при США.

«Идеальная блокировка. И в этом нет ничего плохого. Он поворачивает в зоне торможения. Но так всегда делают. Он не сделал ничего плохого. Вот как нужно закрывать поворот. Шарль просто не ожидал этого, потому что никто не блокировал этот поворот.

Думаю, Ландо поступил совершенно правильно, просто Шарль этого не ожидал. Это та траектория, по которой вы идёте, когда блокируете», — приводит слова Баттона Sky Sports.

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