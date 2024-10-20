Норрис завоевал поул на ГП США после аварии Расселла, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 19-й

На «Трассе Америк» в Остине завершилась квалификация Гран-при США Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Макларен» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат у пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. Отметим, многие пилоты не смогли провести второй быстрый круг в финальном сегменте квалификации из-за аварии гонщика «Мерседес» Джорджа Расселла.

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не вышел из первого сегмента квалификации став 19-м. Хэмилтон проехал оба быстрых круга ниже ожидаемого результата, а второй круг у него сняли за нарушение границ трассы.

Формула-1. Гран-при США. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:32.330.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:32.361.

3. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:32.652.

4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:32.740.

5. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:32.950.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:32.974.

7. Пьер Гасли («Альпин») — 1:33.018.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:33.309.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:33.481.

10. Серхио Перес («Ред Булл») — без времени.

После второго сегмента вылетели:

11. Юки Цунода («РБ») — 1:33.506.

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:33.544.

13. Эстебан Окон («Альпин») — 1:33.597.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:33.759.

15. Лиам Лоусон («РБ») — без времени.

После первого сегмента вылетели:

16. Александер Албон («Уильямс») — 1:34.051.

17. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:34.062.

18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:34.152.

19. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:34.154.

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:34.228.

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