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Формула 1, Остин 2024: результат квалификации, Норрис — первый, Ферстаппен — второй, Сайнс — третий, Хэмилтон — 19-й

Норрис завоевал поул на ГП США после аварии Расселла, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 19-й
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На «Трассе Америк» в Остине завершилась квалификация Гран-при США Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Макларен» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат у пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. Отметим, многие пилоты не смогли провести второй быстрый круг в финальном сегменте квалификации из-за аварии гонщика «Мерседес» Джорджа Расселла.

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не вышел из первого сегмента квалификации став 19-м. Хэмилтон проехал оба быстрых круга ниже ожидаемого результата, а второй круг у него сняли за нарушение границ трассы.

Формула-1. Гран-при США. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:32.330.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:32.361.
3. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:32.652.
4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:32.740.
5. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:32.950.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:32.974.
7. Пьер Гасли («Альпин») — 1:33.018.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:33.309.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:33.481.
10. Серхио Перес («Ред Булл») — без времени.

После второго сегмента вылетели:
11. Юки Цунода («РБ») — 1:33.506.
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:33.544.
13. Эстебан Окон («Альпин») — 1:33.597.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:33.759.
15. Лиам Лоусон («РБ») — без времени.

После первого сегмента вылетели:
16. Александер Албон («Уильямс») — 1:34.051.
17. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:34.062.
18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:34.152.
19. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:34.154.
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:34.228.

Формула-1 2024. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32.330
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.031
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.322
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