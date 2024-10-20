Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал завоевание поул-позишен на Гран-при США.

«Первая попытка была отличной, не думаю, что я мог бы сильно прибавить. Я атаковал изо всех сил, это необходимо, когда ты уступаешь в скорости соперникам. Я должен был что-то сделать. Здесь приятно пилотировать — интересная трасса, на которой у тебя появляется улыбка на лице.

Постараемся сделать завтра сделать всё, что в наших силах. Мы внесли небольшие изменения после спринта, которые были необходимы. Возможно, у Макса будет машина быстрее или у Карлоса, но мы будем бороться. Мы пока делаем всё верно, но завтра — новый день», — заявил Норрис сразу после квалификации.