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Ландо Норрис прокомментировал завоевание поул-позишен на Гран-при США

Ландо Норрис прокомментировал завоевание поул-позишен на Гран-при США
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал завоевание поул-позишен на Гран-при США.

«Первая попытка была отличной, не думаю, что я мог бы сильно прибавить. Я атаковал изо всех сил, это необходимо, когда ты уступаешь в скорости соперникам. Я должен был что-то сделать. Здесь приятно пилотировать — интересная трасса, на которой у тебя появляется улыбка на лице.

Постараемся сделать завтра сделать всё, что в наших силах. Мы внесли небольшие изменения после спринта, которые были необходимы. Возможно, у Макса будет машина быстрее или у Карлоса, но мы будем бороться. Мы пока делаем всё верно, но завтра — новый день», — заявил Норрис сразу после квалификации.

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