Сайнс: я шёл на три десятые быстрее своего предыдущего круга, оставалось два поворота

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал третье место в квалификации Гран-при США Формулы-1.

«В квалификации целью было сделать шаг вперёд. Вчера мы были пятыми, сегодня — третьи. Это хороший шаг в правильном направлении. Мы добились прогресса и завтра сможем бороться.

Немного жаль по поводу последнего круга. Я шёл на три десятые быстрее своего предыдущего и уже был в 16-м повороте — оставалось всего-то два поворота. Но сейчас легко говорить.

Если удастся хорошо стартовать, то может быть шанс зацепиться за пару пилотов впереди. Обычно мы неплохо выглядим в гонках, а вот в квалификациях результаты бывают разные. В этот раз нам, похоже, удалось в квалификации собраться», — заявил Сайнс сразу после окончания квалификации.