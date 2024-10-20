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Макс Ферстаппен указал на ошибку, лишившую его шанса завоевать поул-позишен

Макс Ферстаппен указал на ошибку, лишившую его шанса завоевать поул-позишен
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал второе место в квалификации Гран-при США Формулы-1. Он будет стартовать с первого ряда рядом с обладателем поул-позишен Ландо Норрисом.

«На первом круге мы потеряли немного времени в 19-м повороте, а иначе был бы хороший шанс. Думали, что будет ещё одна попытка, но в целом я доволен результатом — мы стартуем с первого ряда, по крайней мере был потенциал стать первыми, что очень хорошо.

Спринт показал, что мы конкурентоспособны. Мы внесли небольшие изменения в машину, ощущения от которой и так были хорошими — это позитивно в свете завтрашней гонки», — заявил Ферстаппен сразу после квалификации.

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