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Ставший 19-м Хэмилтон ожидает старта с пит-лейна, проехал спринт со сломанной подвеской

Ставший 19-м Хэмилтон ожидает старта с пит-лейна, проехал спринт со сломанной подвеской
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Семикратный чемпион мира гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на 19-й результат в квалификации Гран-при США Формулы-1. Британец вылетел по итогам первого сегмента квалификации.

«В спринте у нас произошла своего рода поломка в передней подвеске ещё на прогревочном круге. Так что я проехал таким образом всю спринтерскую гонку. Это сделало баланс машины очень непростым.

Мы поменяли пару вещей, чтобы пойти в направлении, которое мы бы избрали вчера. Но машина в квалификации оказалась кошмаром. Вероятно, мне следует стартовать с пит-лейна, а иначе я ничего не добьюсь", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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