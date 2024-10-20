Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Марк Маркес выиграл основную гонку ГП Австралии в MotoGP, Мартин — второй, Баньяя — третий

Сегодня, 20 октября, на австралийском острове Филлип-Айленд прошёл этап Гран-при Австралии в рамках серии MotoGP, победу в котором одержал испанский гонщик Марк Маркес, выступающий на болиде «Дукати». Вторым финишировал лидер сезона-2024 испанец Хорхе Мартин («Дукати»). Третьим гонку завершил итальянский действующий чемпион из команды «Дукати» Франческо Баньяя.

Гран-при Австралии. Результаты гонки (топ-10):

1. Марк Маркес («Дукати») — 39:47.702.

2. Хорхе Мартин («Дукати») +0.997.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +10.100.

4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +12.997.

5. Энеа Бастьянини («Дукати») +13.310.

6. Франко Морбиделли («Дукати») +15.434.

7. Брэд Биндер («КТМ») +15.450.

8. Маверик Виньялес («Априлья») +16.636.

9. Фабио Куартараро («Ямаха») +18.757.

10. Рауль Фернандес («Априлья») +19.345.

Положение в личном зачёте после Гран-при Австралии (топ-10):

1. Хорхе Мартин — 424.

2. Франческо Баньяя — 404.

3. Марк Маркес — 345.

4. Энеа Бастьянини — 331.

5. Брэд Биндер — 192.

6. Педро Акоста — 181.

7. Маверик Виньялес — 171.

8. Фабио Ди Джаннантонио — 152.

9. Франко Морбиделли — 150.

10. Алеш Эспаргаро — 136.