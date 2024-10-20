Марк Маркес выиграл основную гонку ГП Австралии в MotoGP, Мартин — второй, Баньяя — третий

Сегодня, 20 октября, на австралийском острове Филлип-Айленд прошёл этап Гран-при Австралии в рамках серии MotoGP, победу в котором одержал испанский гонщик Марк Маркес, выступающий на болиде «Дукати». Вторым финишировал лидер сезона-2024 испанец Хорхе Мартин («Дукати»). Третьим гонку завершил итальянский действующий чемпион из команды «Дукати» Франческо Баньяя.
Гран-при Австралии. Результаты гонки (топ-10):
1. Марк Маркес («Дукати») — 39:47.702.
2. Хорхе Мартин («Дукати») +0.997.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +10.100.
4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +12.997.
5. Энеа Бастьянини («Дукати») +13.310.
6. Франко Морбиделли («Дукати») +15.434.
7. Брэд Биндер («КТМ») +15.450.
8. Маверик Виньялес («Априлья») +16.636.
9. Фабио Куартараро («Ямаха») +18.757.
10. Рауль Фернандес («Априлья») +19.345.
Положение в личном зачёте после Гран-при Австралии (топ-10):
1. Хорхе Мартин — 424.
2. Франческо Баньяя — 404.
3. Марк Маркес — 345.
4. Энеа Бастьянини — 331.
5. Брэд Биндер — 192.
6. Педро Акоста — 181.
7. Маверик Виньялес — 171.
8. Фабио Ди Джаннантонио — 152.
9. Франко Морбиделли — 150.
10. Алеш Эспаргаро — 136.