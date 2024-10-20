Ральф Шумахер во время ГП США проговорился о возвращении Боттаса в «Мерседес»

49-летний немецкий автогонщик, выступавший в Формуле-1, Ральф Шумахер, который является также и младшим братом легендарного семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, во время субботних мероприятий на Гран-при США в Остине проговорился о будущем финского пилота «Кик-Заубера» Валттери Боттаса.

«Я слышал, что Боттас вернется в Mercedes в качестве тест-пилота в 2025 году», — сказал Ральф во время эфира Sky.

Швейцарское издание Bliсk сообщило о том, что Шумахер узнал эту информацию непосредственно из окружения Боттаса.

Валттери Боттас финишировал в спринте Гран-при США на последней, 20-й позиции, уступив победителю гонки Максу Ферстаппену на 54 секунды.