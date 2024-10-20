Предварительная стартовая решётка Гран-при США Формулы-1

В воскресенье, 20 октября, в 22:00 по московскому времени состоится основная гонка Гран-при США Формулы-1, который проходит в Остине на «Трассе Америк». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предварительной стартовой решёткой воскресной гонки.

Отметим, что на данный момент два гонщика получили штраф за замену элементов. Пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу оштрафован на пять позиций за замену батареи, а представитель «РБ» Лиам Лоусон получил 60 позиций на стартовой решётке и начнёт гонку последним.

Формула-1. Гран-при США. Гонка. Стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Карлос Сайнс («Феррари»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Пьер Гасли («Альпин»).

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

9. Кевин Магнуссен («Хаас»).

10. Серхио Перес («Ред Булл»).

11. Юки Цунода («РБ»).

12. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

13. Эстебан Окон («Альпин»).

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

15. Александер Албон («Уильямс»).

16. Франко Колапинто («Уильямс»).

17. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

20. Лиам Лоусон («РБ»).