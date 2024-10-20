Видео: Браун передал Норрису необычный подарок от руководителя «Феррари» за поул на ГП США

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун передал своему подопечному Ландо Норрису трусы, которые были подарены руководителем «Феррари» Фредериком Вассёром в честь завоёванного поула в квалификации Гран-при США в Остине.

Норрис: что это?

Браун: Фредерик передал тебе за поул. Будешь носить? Вроде прикольные, правда, не уверен, что они огнеупорные! (смеётся).

Норрис: я всё равно ничего не ношу. Но надену, если одержу победу с поула!

После победы Норриса на Гран-при Сингапура Браун подарил Вассёру футболку «Макларена» с надписью на спине «Фред», обозначая в шутливой форме любовь Вассёра к британскому коллективу. После завоевания поула Норрисом Фредерик нанёс ответный шутливый удар, подарив трусы.