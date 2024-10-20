Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Видео: Браун передал Норрису необычный подарок от руководителя «Феррари» за поул на ГП США

Видео: Браун передал Норрису необычный подарок от руководителя «Феррари» за поул на ГП США
Комментарии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун передал своему подопечному Ландо Норрису трусы, которые были подарены руководителем «Феррари» Фредериком Вассёром в честь завоёванного поула в квалификации Гран-при США в Остине.

Формула-1 2024. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32.330
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.031
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.322

Норрис: что это?

Браун: Фредерик передал тебе за поул. Будешь носить? Вроде прикольные, правда, не уверен, что они огнеупорные! (смеётся).

Норрис: я всё равно ничего не ношу. Но надену, если одержу победу с поула!

После победы Норриса на Гран-при Сингапура Браун подарил Вассёру футболку «Макларена» с надписью на спине «Фред», обозначая в шутливой форме любовь Вассёра к британскому коллективу. После завоевания поула Норрисом Фредерик нанёс ответный шутливый удар, подарив трусы.

Материалы по теме
Авария Расселла спасла поул Норриса! Один «Мерседес» в стене, второй — 19-й
Авария Расселла спасла поул Норриса! Один «Мерседес» в стене, второй — 19-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android