Джордж Расселл прокомментировал свою аварию в квалификации ГП США

Британский гонщик Формулы-1 из команды «Мерседес» Джордж Расселл выразил разочарование итогами прошедшего в субботу спринта и квалификации Гран-при США в Остине.

«В пятницу мы боролись за первое место в квалификации спринта, но сегодня нам было очень трудно. Непонятно, как наша форма так резко менялась изо дня в день. Понятно, что, когда найдём золотую середину этой машины — мы сможем бороться за поул-позиции и победы в гонках. Но пока мы этого не делаем, то находимся в конце лидирующей группы. В спринте я потерял позицию на первом круге и изо всех сил старался вернуть её.

К сожалению, затем у нас начались проблемы с шинами, и я стал терять позиции. Это было трудно понять, поскольку в пятницу наш темп, особенно на гоночной дистанции, был впечатляющим. Мы продолжали бороться в основной квалификации, и мой последний круг выглядел сильным, прежде чем я ошибся в 12-м повороте. Возможно, я перестарался в 19-м повороте, чтобы наверстать упущенное, и потерял заднюю часть машины. Я разочарован тем ущербом, который причинил машине, и работой, которую теперь придётся проделать механикам, чтобы отремонтировать её», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

В спринте Расселл стартовал вторым, но закончил заезд на пятой позиции. В квалификации Джордж попал в аварию в третьем сегменте и показал шестой результат, а его напарник Льюис Хэмилтон стал 18-м.