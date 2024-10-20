Льюис Хэмилтон провёл свою худшую квалификацию за семь лет

Выступление в субботней квалификации Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине оказалось для титулованного британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона худшим за последние семь лет. В субботней квалификации Хэмилтон показал только 19-й результат, завершив выступление уже в первом сегменте после двух неудачных кругов, второй из которых вовсе был списан за нарушение границ трассы.

На Гран-при Бразилии 2017 года Хэмилтон выступил ещё хуже. Тогда Льюис попал в аварию в первом сегменте на круге выезда из боксов и таким образом оказался в итоговом протоколе только 20-м.

Напомним, поул-позишен в квалификации Гран-при США завоевал Ландо Норрис, опередивший Макса Ферстаппена.